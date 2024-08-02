İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hedefinde yine Türkiye ve Başkan Erdoğan var: Büyükelçiler gidip Erdoğan'ın yanında yas tutsun
Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, Türkiye'nin Haniye'nin şehit edilmesine ilişkin verilen bir günlük yas kararını hedef alırken tepki çeken açıklamalarda bulundu. Katz "Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar." ifadelerini kullandı. Katz'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik yaptığı konuşmada "Nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." çıkışı sonrasında küstah ifadeler kullanan İsrail Dışişleri Bakanı Katz skandal çıkışlarına devam ediyor.
SKANDAL ÇAĞRI: "TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN"
Katz bu sebeple "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçilerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıkladı.
SİYONİST BAKANDAN ALÇAK PAYLAŞIM
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
"ERDOĞAN, SADDAM HÜSEYİN'İN İZİNDEN GİDİYOR"
Katz, paylaşımında,"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." küstah ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KLAVYE SOYTARILARI BİZİ KORKUTAMAZ
Katz'ın bu açıklamaları Türkiye'den büyük tepki toplarken Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Katz'a yanıt verdi.
Başkan Erdoğan "Biz, İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, sindirmez. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı.
Katz tahrik edici açıklamalarına devam ederken bu sefer de Türkiye'nin Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi sonrası aldığı yas kararını hedef aldı.
HEDEFİNDE YİNE TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN VAR
Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas kararını kınarken büyükelçileri ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
İşte Katz'ın paylaşımı:
Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim
İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, işgalci İsrailli bakanın skandal açıklamalarına tepki gösterdi.
Keçeli sosyal medya hesabından "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" paylaşımını yaptı.
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