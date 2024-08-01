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İran'dan İsrail'e misilleme mi? Hamaney'den İsrail'i "doğrudan vurun" emri iddiası

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 01:20 Güncelleme: 01.08.2024 01:34
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İran’dan İsrail’e misilleme mi? Hamaney’den İsrail’i doğrudan vurun emri iddiası

İran'ın 9. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Mecliste düzenlenen yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hain bir suikast sonucu şehir düştü. Suikast sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "işgalci teröristleri pişman edeceğiz" demişti. Haniye'nin şehit düştüğü suikastta İran ve Hamas İsrail'i sorumlu tuttu. ABD basını ise flaş bir iddiada bulundu. Buna göre İki Devrim Muhafızı'na dayandırılan haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.

İşgalci İsrail'in Filistin'de özellikle Gazze'de sürdürdüğü katliamlar devam ederken katiller yaklaşık 40 bin masumu öldürdü. İşgal devleti bu kez bölgede gerilimi daha da artırarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.

! Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu

Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Haniye'nin şehit oluşunun ardından bölgede gerilim artarken ABD basından flaş bir iddia geldi.

İran dini lideri Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi. İran dini lideri Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.

"İSRAİL'İ DOĞRUDAN VURUN" EMRİ

ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı'nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.

Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında verildiği aktarıldı.

Pezeşkiyan, ʺişgalci teröristleri pişman edeceğizʺ dedi.Pezeşkiyan, ʺişgalci teröristleri pişman edeceğizʺ dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Haniye'nin öldürülmesi hakkında, "İran, işgalci teröristleri Haniye'yi öldürmek gibi korkakça bir eylem gerçekleştirdikleri için pişman edecek" açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın toprak bütünlüğünü ve onurunu savunacağını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikast sonucu şehit oldu.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikast sonucu şehit oldu.

"KANI YERDE KALMAYACAK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani,Hamas lideri İsmail Haniye'nin kanının yerde kalmayacağını vurgulayarak, "Haniye'nin Tahran'da şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" demişti.

Hamas lideri Tahran’da şehit olduHamas lideri Tahran’da şehit oldu

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