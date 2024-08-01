İran'dan İsrail'e misilleme mi? Hamaney'den İsrail'i "doğrudan vurun" emri iddiası

İşgalci İsrail'in Filistin'de özellikle Gazze'de sürdürdüğü katliamlar devam ederken katiller yaklaşık 40 bin masumu öldürdü. İşgal devleti bu kez bölgede gerilimi daha da artırarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.