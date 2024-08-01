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Katil ordusundan kanlı saldırı! Gazze'de aracı hedef aldılar | Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.08.2024 01:53 Güncelleme: 01.08.2024 01:55
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Katil ordusundan kanlı saldırı! Gazze’de aracı hedef aldılar | Çok sayıda ölü ve yaralı var

7 Ekim'den bu yana işgal ordusunun Gazze'de sürdürdüğü katliamlarda 40 bine yakın masum katledildi. Bu saldırıların ardı arkası kesilmezken işgalciler bu kez de Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde sivil bir aracı hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

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