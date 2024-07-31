Hamas lideri Haniye’nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıdaki ’150 metre’ detayı | İran’ın parmağı mı var?

KORUMA SUİKASTÇILARA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?

İsrailli haber kaynakları Hamas lideri İsmail Haniye'nin korumalarından biri suikastçılara bilgi sızdırdığını iddia etti. Söz konusu haberde; Spike, tanksavar, güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odası hedef alındı.

Konutun Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir askeri kampın içinde yer aldığı söyleniyor.

İRAN SUİKASTA YÖNELİK DETAYLARI PAYLAŞMADI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastının üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen İran cephesinden saldırıya yönelik hiçbir detay ve fotoğraf paylaşımı yapılmadı.