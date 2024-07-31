Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıdaki '150 metre' detayı | İran'ın parmağı mı var?
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Suikastın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre yakın bir noktadan gerçekleştirilmesi dikkatleri çekti. Yaşanan gelişmeler sonrası Haniye'nin şehit edilmesinde İran'ın da parmağı mı var sorusu akıllara geldi. Öte yandan İran cephesinden, suikasta yönelik hiçbir detay ve fotoğraf paylaşımı yapılmadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir saldırıda şehit oldu.
SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.
HANİYE SUİKASTINA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: KALLEŞ SALDIRIYI KINIYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olaya ilişkin "Bu kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi.
SUİKASTTA YAKINDAN YAPILMIŞ NOKTA ATIŞI İDDİASI!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit olduğu bina sır gibi saklanıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler 'güdümlü füze' iddialarını çürüten bir nitelik taşıyor.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ İDDİALARI TASDİKLER NİTELİKTE!
25 Temmuz'da ortaya çıkan bir uydu görüntüsünde suikast iddialarının gerçekleştirdiği binada 'yeşil kumaş' ve 'moloz' detaylarının görünmediğini ortaya koyuyor. Buna göre, görüntüdeki binanın suikastın gerçekleştiği bina olduğu ihtimallerini artıyor.
Görüntüler Haniye suikastının kısa menzili bir füze veya roket gerçekleştiği detaylarını öne çıkarıyor.
150 METRE DETAYI
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre mesafedeki bir binada bulunan Haniye'nin şehit edilmesi dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.
KORUMA SUİKASTÇILARA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?
İsrailli haber kaynakları Hamas lideri İsmail Haniye'nin korumalarından biri suikastçılara bilgi sızdırdığını iddia etti. Söz konusu haberde; Spike, tanksavar, güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odası hedef alındı.
Konutun Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir askeri kampın içinde yer aldığı söyleniyor.
İRAN SUİKASTA YÖNELİK DETAYLARI PAYLAŞMADI
Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastının üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen İran cephesinden saldırıya yönelik hiçbir detay ve fotoğraf paylaşımı yapılmadı.
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