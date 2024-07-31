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Nijerya'da silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş: 31.07.2024 05:51
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Nijerya’da silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi. Saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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