31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail ordusu Ramallah'ta Filistinli esirin evini yıktı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 05:52
ABONE OL
Katil İsrail ordusu Ramallah’ta Filistinli esirin evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Attara köyüne yaptığı baskında Filistinli esirin evini yıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör