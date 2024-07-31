ABD’nin Gazze hazımsızlığına bir örnek daha! Filistin destekçilerini gözaltına aldılar

Hart Senato Ofisi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen aktivistler göz altına alındı.

İŞGAL SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.