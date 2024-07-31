31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin Gazze hazımsızlığına bir örnek daha! Filistin destekçilerini gözaltına aldılar

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 01:40 Güncelleme: 31.07.2024 01:45
ABONE OL
ABD’nin Gazze hazımsızlığına bir örnek daha! Filistin destekçilerini gözaltına aldılar

Gazze'de Ekim ayından bu yana işgalcilerin masumları hedef alan vahşet saldırıları devam ederken dünyanın dört bir yanından masumlara destek gösterileri düzenleniyor. ABD'de Filistin destekçisi aktivistler, Birleşmiş Hristiyanlar zirvesine karşı çıkmak amacıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Soykırım ortağı ABD bu desteğe müdahale etti. ABD polisi tarafından aktivistler gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington'daki Capitol Hill bölgesindeki Hart Senato Ofis Binasında toplanan Filistin destekçisi aktivistler, Birleşmiş Hristiyanlar zirvesine karşı çıkmak amacıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Senato binasında gösteri düzenleyen Filistin destekçisi aktivistler, ABD polisi tarafından göz altına alındı.

Hart Senato Ofisi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen aktivistler göz altına alındı.Hart Senato Ofisi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen aktivistler göz altına alındı.

İŞGAL SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör