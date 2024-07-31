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Heniyye'nin oğlu: "Babamın kanı Gazze'deki çocukların kanından daha değerli değil"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 16:52
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Heniyye’nin oğlu: Babamın kanı Gazze’deki çocukların kanından daha değerli değil

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük oğlu Abdusselam Heniyye, babasının kanının "Gazze'deki çocukların kanından daha değerli olmadığını" söyledi.

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