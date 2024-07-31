Küresel piyasalarda gözler Fed'de! Faiz indirimi olacak mı?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. FED faiz kararı öncesinde, temmuz ayı faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Pek, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde? İşte detaylar...
Küresel piyasaların merakla beklediği FED'in faiz kararına yönelik geri sayım devam ediyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED bu akşam saat 21.00'da temmuz ayı faiz kararı açıklayacak.
HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.
Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.
Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022'den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
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