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Endonezya'da 21 yaş altındakilere sigara satışı yasaklandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:52
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Endonezya’da 21 yaş altındakilere sigara satışı yasaklandı

Son dakika haberine göre Endonezya'da 21 yaşından küçüklere sigara satılmasının yasaklandığı bildirildi. Çocuk parkları ve eğitim kurumlarının 200 metre çevresinde sigara satılmasına izin verilmeyecek.

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