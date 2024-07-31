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Nice'da yangın faciası! 7 kişi hayatını kaybetmişti | 4 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 13:20
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Nice’da yangın faciası! 7 kişi hayatını kaybetmişti | 4 kişi gözaltına alındı

Fransa’nın Nice şehrinde 18 Temmuz’da bir binada aynı aileden 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangını çıkardığından şüphelenilen 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

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