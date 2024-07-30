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Nijerya'da Boko Haram üyesi 8 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 06:21
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Nijerya’da Boko Haram üyesi 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü. Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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