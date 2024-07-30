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Hamas'tan katil Netanyahu ile ilgili açıklama: Engeller koyarak anlaşmayı erteliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 06:27
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Hamas’tan katil Netanyahu ile ilgili açıklama: Engeller koyarak anlaşmayı erteliyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli engeller çıkararak Gazze ile ilgili anlaşmaya varılmasını ertelemeye çalıştığını söyledi.

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