30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınında 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 01:43
ABONE OL
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınında 4 kişi yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu eşliğinde düzenlediği baskında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör