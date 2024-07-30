Beyrut saldırısı sonrası katil Netanyahu’nun ofisinden fotoğraflı paylaşım

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.

Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Mesajında Gallant, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.