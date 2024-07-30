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Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 23:03
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Katil İsrail ordusu Batı Şeria’da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi yaraladı.

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