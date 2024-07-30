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Bakan Fidan İran'da! Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrası IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 20:41 Güncelleme: 30.07.2024 21:05
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Bakan Fidan İran’da! Pezeşkiyan’ın yemin töreni sonrası IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için Meclis'te düzenlenen yemin töreninde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tören sonrası önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. İkilki burada dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin etti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin ederek görevine başladı.İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin ederek görevine başladı.

BAKAN FİDAN TÖRENE KATILDI

Mecliste düzenlenen yemin törenine 86 ülkeden temsilcinin yanı sıra İran'ın üst düzey askeri ve sivil yetkilileri katıldı. Törende, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Bakan Fidan, ilk olarak Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü.

Bakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Tahran'da bir araya geldi.Bakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Tahran'da bir araya geldi.

TÖREN SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

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