Bakan Fidan İran’da! Pezeşkiyan’ın yemin töreni sonrası IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. İkilki burada dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin etti.