Bakan Fidan İran'da! Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrası IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için Meclis'te düzenlenen yemin töreninde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tören sonrası önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. İkilki burada dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.
İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olarak Meclis'te yemin etti.
BAKAN FİDAN TÖRENE KATILDI
Mecliste düzenlenen yemin törenine 86 ülkeden temsilcinin yanı sıra İran'ın üst düzey askeri ve sivil yetkilileri katıldı. Törende, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Bakan Fidan, ilk olarak Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü.
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