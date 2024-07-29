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Venezuela'da seçim zaferi Nicolas Maduro'nun

Venezuela'da seçim zaferi Nicolas Maduro'nun

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 09:19
Son dakika haberi...Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.
Venezuela’da seçim zaferi Nicolas Maduro’nun
Venezuela'da seçim zaferi Nicolas Maduro'nun
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