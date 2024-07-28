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Lübnan Başbakanı ülkesinin İsrail'in tehditlerinden korunması için temaslarda bulunuyor

Giriş: 28.07.2024 23:42
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Lübnan Başbakanı ülkesinin İsrail’in tehditlerinden korunması için temaslarda bulunuyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Lübnan'ın İsrail'in oluşturduğu tehlikelerden korunması için Arap ülkeleriyle ve uluslararası düzeyde temaslar yürüttüğü belirtildi.

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