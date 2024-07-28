Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması! Ünlü eseri alay ederek canlandırdılar

Fransa'nın başkenti Paris, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği etkinliğin, açılış seremonisinde ve geçit töreninde ise LGBT propagandası yapıldı.

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