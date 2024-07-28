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Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması! Ünlü eseri alay ederek canlandırdılar

Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması! Ünlü eseri alay ederek canlandırdılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 14:55
Fransa'nın başkenti Paris, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği etkinliğin, açılış seremonisinde ve geçit töreninde ise LGBT propagandası yapıldı.
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Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması! Ünlü eseri alay ederek canlandırdılar
Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması! Ünlü eseri alay ederek canlandırdılar
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