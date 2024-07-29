Gazze'de insanlık dışı sivil katliamı! Eğitim sistemi çöktü: 10 bin öğrenci ve 400 öğretmen şehit oldu
Filistin Eğitim Bakanlığı, işgalci İsrail'in saldırılarının 10 aydır devam ettiği ve insanlık felaketinin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde 10 bin öğrenci ile 400 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 39 bin öğrencinin de liselere geçiş sınavına katılamadığını açıkladı.
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki 39 bin Filistinli öğrencinin liselere geçiş sınavına giremediğini paylaşan Barham, 10 bin öğrenci ile 400 kadar öğretmenin de hayatını kaybettiğini paylaştı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle 625 bin öğrenci eğitimden mahrum kalıyor. Gazze Şeridi'ndeki eğitim kurumlarının yüzde 88'i zarar görmüş durumda.
İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.
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