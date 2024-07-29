Gazze’de insanlık dışı sivil katliamı! Eğitim sistemi çöktü: 10 bin öğrenci ve 400 öğretmen şehit oldu

Terör devletinin saldırıları bitmek bilmiyor

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.