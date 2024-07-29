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Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz İsrailli bakana bir tepki de Rusya'dan! ABD ve İngiltere üzerinden Irak göndermesi

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 19:43 Güncelleme: 29.07.2024 19:48
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Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz İsrailli bakana bir tepki de Rusya’dan! ABD ve İngiltere üzerinden Irak göndermesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir kez daha haddini aştı. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Başkan Erdoğan'ı aynı kareye alan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Türkiye'den tepkiler peş peşe gelirken, dünyada bu skandala sessiz kalmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hadsiz İsrailli bakana ABD ve İngiltere üzerinden Irak göndermesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımına, siyasiler yaptıkları açıklamalarla tepki gösterirken bir tepki de Rusya'dan geldi.

İŞGALCİ İSRAİL'E ABD, İNGİLTERE ÜZERİNDEN IRAK GÖNDERMESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Irak lideri Saddam Hüseyin'le kıyaslayan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin Irak'ta egemen bir devlete saldırdığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya ZaharovaRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Zaharova, açıklamalarında, "Hatırladığım kadarıyla Irak'ta yaşananlar, ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin yanı sıra onlara katılan pek çok kişinin egemen bir devlete sahte iddialarla saldırmasıydı" ifadelerini kullandı.

"İsrailli bakanın bu sözleri, bu tür uluslararası faaliyetlerin onaylanması anlamına gelmiyor mu?" diye soran Zaharova, Tel Aviv'i destekleyen Washington'un daha önce Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını söylediğini anımsatırken, ardından Irak'ın Batılılar tarafından işgal edildiğini ve ülkenin devlet yapısıyla alay edildiğini vurguladığı tepkisini şu şekilde sürdürdü:

"KATLİAMLAR ZİNCİRİYLE YILLARCA ALAY EDİLDİ"

Egemen bir devlete sahte bahanelerle saldırmadan önce ABD hükümeti ısrarla Irak'ın sözde kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını yaydı. Bu yalanları, ardından Irak'ın Batılılar tarafından yasadışı işgali, egemen bir devletin meşru liderinin canice öldürülmesi, resmi görevlilere ve sivillere yönelik çılgınca infazlar ve katliamlar zinciriyle birlikte bir ülkeyle yıllarca alay edilmesi izledi...

ABD'nin ʺdemokrasiʺ vaadiyle başlattığı Irak işgaliABD'nin ʺdemokrasiʺ vaadiyle başlattığı Irak işgali

NE OLMUŞTU?

20 Mart 2003 tarihinde, terörle mücadele ve kitle imha silahları arama bahanesiyle, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri Irak şehirlerini yoğun bir şekilde bombalamaya başlamıştı.

ABD'nin ʺdemokrasiʺ vaadiyle başlattığı Irak işgaliABD'nin ʺdemokrasiʺ vaadiyle başlattığı Irak işgali

Sonuç olarak, ülkenin lideri Saddam Hüseyin devrilerek idam edilmiş, ancak uluslararası sözleşmeyle yasaklanan kitle imha silahlarının izine rastlanmadığı anlaşılmıştı.

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