Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz İsrailli bakana bir tepki de Rusya’dan! ABD ve İngiltere üzerinden Irak göndermesi

İŞGALCİ İSRAİL'E ABD, İNGİLTERE ÜZERİNDEN IRAK GÖNDERMESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Irak lideri Saddam Hüseyin'le kıyaslayan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin Irak'ta egemen bir devlete saldırdığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Zaharova, açıklamalarında, "Hatırladığım kadarıyla Irak'ta yaşananlar, ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin yanı sıra onlara katılan pek çok kişinin egemen bir devlete sahte iddialarla saldırmasıydı" ifadelerini kullandı.

"İsrailli bakanın bu sözleri, bu tür uluslararası faaliyetlerin onaylanması anlamına gelmiyor mu?" diye soran Zaharova, Tel Aviv'i destekleyen Washington'un daha önce Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanını söylediğini anımsatırken, ardından Irak'ın Batılılar tarafından işgal edildiğini ve ülkenin devlet yapısıyla alay edildiğini vurguladığı tepkisini şu şekilde sürdürdü: