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İsrail ordusunun su deposunu patlatmasına ilişkin açıklama

Giriş: 29.07.2024 21:37
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İsrail ordusunun su deposunu patlatmasına ilişkin açıklama

Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki su deposunu patlayıcılarla havaya uçurmasının uluslararası insancıl hukuk uyarınca "kesinlikle yasak" olduğunu belirtti.

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