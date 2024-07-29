Gazze'de ateşkes sağlanacak mı? Hamas'tan flaş Netanyahu açıklaması: Anlaşmadan kaçındı
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Dünyada birçok vatandaş, katil İsrail'e protesto düzenleyerek Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması için baskı yaparken Hamas'tan flaş bir açıklama geldi. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini açıkladı. İşte detaylar...
Katil İsrail, aylardır Gazze'de mazlum halka ölüm yağdırmaya devam ediyor.
İşgalci İsrail ordusu çocuk, genç, yaşı demeden binlerce Filistinliyi şehit etti.
Dünyada birçok vatandaş, katil İsrail'e protesto düzenleyerek Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması için baskı yaparken Hamas'tan flaş bir açıklama geldi.
Açıklamada, "Arabulucuların Roma'dan aktardığına göre, Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü." ifadelerine yer verildi.
Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen plan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gelen "İsrail'in daha önceki önerisini geri çekmek istediği" aktarıldı.
Roma'da dün yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin katıldığı bildirilmişti.
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