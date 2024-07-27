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Nijerya'da 125 Boko Haram üyesi ve finansörü mahkum edildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 05:58
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Nijerya’da 125 Boko Haram üyesi ve finansörü mahkum edildi

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram üyelerine karşı yeniden başlayan toplu yargılamada, 125 terörist ve örgüt finansörü mahkum edildi.

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