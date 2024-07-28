Dünya Paris Yaz Olimpiyatları’ndaki LGBT skandalını konuşuyor! Tasmaları siyonist barbarların elinde! Küreselcilerin olimpiyat ruhu...

Paris Olimpiyatları'ndaki sapkın tören





İkinci rezalet ise 26 Temmuz Cuma günü Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde sergilenen paganizm, satanizm ve pedofili soslu LGBT+ şovlarıydı. Bu da dünyamızı yöneten küreselci elitlerin sahip olduğu nihilist, hiçbir kutsal değeri tanımayan hazcı ve cinsel asimilasyoncu kirli zihniyetini net bir şekilde ortaya koydu.



"TASMALARI SİYONİST BARBARLARIN ELİNDE"



Haliyle emperyal küresel statükonun sahipleri konumundaki ABD ile Avrupa'da iplerin kimlerin elinde olduğunu yakından gördük. Bu sapkınlıklardan anladığımız küresel siyasette normale dönüşün hayli çetin olacağıdır. Çünkü ne bu iki sapkın rezalet ne de bugün Gazze, Ukrayna ve dünyanın diğer sıcak noktalarında devam eden krizler, tuhaf ve kolayca baş edebileceğimiz olaylar değil.



Bu krizler siyasi, kültürel ve ekonomik bütün küresel meselelerin temel ritimlerini, rota ve hedeflerini belirleyen değişimlerin belirtileri. Dolayısıyla Batı'nın çürümüş değerlerinden kaynaklanan kültürel buhranların, savaş, kıtlık, yoksulluk ve ırkçılığın pençesindeki dünya her açıdan büyük bir yıkıma doğru ilerliyor.