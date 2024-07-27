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Katil İsrail'e Paris Olimpiyat Oyunları'nda şok! Geçit töreninde böyle yuhalandılar

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 01:03 Güncelleme: 27.07.2024 01:33
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Katil İsrail’e Paris Olimpiyat Oyunları’nda şok! Geçit töreninde böyle yuhalandılar

Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Dünyadan ise birçok vatandaş İşgalci İsrail’e tepki gösterirken son olarak bir tepki sesi de Paris Olimpiyat Oyunları'nda geldi. Programda, İsrail takımına geçiş töreni sırasında  Filistinlilere soykırım yapan İsrail, Paris Olimpiyatları'nda yuhalandı. Öte yandan zalime karşı bir dik duruş da TRT spikeri Cüneyt Kıran'dan geldi. Kıran, tüm ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreninde sıra katil İsrail'e gelince sessiz kaldı.

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye adeta ölüm yağdırıyor.

İsrail Paris Olimpiyatları'nda böyle yuhalandıİsrail Paris Olimpiyatları'nda böyle yuhalandı

İşgalci İsrail'e vatandaşlar tarafından tüm dünyadan protestolar sürerken son olarak bir tepki sesi de Paris Olimpiyatları'nda yaşandı.

İsrail Paris Olimpiyatları'nda böyle yuhalandıİsrail Paris Olimpiyatları'nda böyle yuhalandı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İsrail takımına geçiş töreni sırasında Filistinlilere soykırım yapan İsrail, Paris Olimpiyatları'nda yuhalandı.

İSRAİL'İ ANONS ETMEDİ
Öte yandan zalime karşı bir dik duruş da TRT spikeri Cüneyt Kıran'dan geldi. Kıran, tüm ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreninde sıra katil İsrail'e gelince sessiz kaldı.

İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da TRT ekiplerini hedef aldı İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da TRT ekiplerini hedef aldı

Hatırlanacağı üzere Katill İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da TRT ekiplerini hedef aldı.

TÜRK GAZETECİLERE SALDIRI
Saldırıda, TRT kameramanı yaralanırken muhabirin telefonuna zorla el koyan işgalciler telefondaki görüntüleri sildi. TRT Haber muhabirinin, müdahale esnasında gazeteci olduklarını belirtmesine rağmen telefonuna zorla el koyan işgal askerleri telefondaki görüntüleri sildi.

Dışişleri’nden Türk gazetecilere saldıran işgalcilere tepkiDışişleri’nden Türk gazetecilere saldıran işgalcilere tepki DIŞİŞLERİ'NDEN TÜRK GAZETECİLERE SALDIRAN İŞGALCİLERE TEPKİ

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