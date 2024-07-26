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Dışişleri'nden Türk gazetecilere saldıran işgalcilere sert tepki: Gerçekleri saklamayacaksınız

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 20:41 Güncelleme: 26.07.2024 20:49
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Dışişleri’nden Türk gazetecilere saldıran işgalcilere sert tepki: Gerçekleri saklamayacaksınız

İşgalci İsrail'in Türk gazetecilere saldırarak yaralamaya neden olmasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlık açıklamasında İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını belirterek "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır." dedi.

Siyonistler sivilleri katletmenin yanı sıra bölgede bulunan basın mensuplarına da saldırıyor. Katill İsrail ordusu TRT Haber ekiplerini Mescid-i Aksa'da TRT hedef aldı.

TÜRK GAZETECİLERE SALDIRI

Saldırıda, TRT kameramanı yaralanırken muhabirin telefonuna zorla el koyan işgalciler telefondaki görüntüleri sildi. TRT Haber muhabirinin, müdahale esnasında gazeteci olduklarını belirtmesine rağmen telefonuna zorla el koyan işgal askerleri telefondaki görüntüleri sildi.

İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırarak yayın yapmasına izin vermedi. İşgalcilerin Türk gazetecileri hedef almasına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz. Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır.

İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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