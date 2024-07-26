Dışişleri’nden Türk gazetecilere saldıran işgalcilere sert tepki: Gerçekleri saklamayacaksınız

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz. Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır.

İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."