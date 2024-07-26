Dışişleri'nden Türk gazetecilere saldıran işgalcilere sert tepki: Gerçekleri saklamayacaksınız
İşgalci İsrail'in Türk gazetecilere saldırarak yaralamaya neden olmasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlık açıklamasında İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını belirterek "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır." dedi.
Siyonistler sivilleri katletmenin yanı sıra bölgede bulunan basın mensuplarına da saldırıyor. Katill İsrail ordusu TRT Haber ekiplerini Mescid-i Aksa'da TRT hedef aldı.
TÜRK GAZETECİLERE SALDIRI
Saldırıda, TRT kameramanı yaralanırken muhabirin telefonuna zorla el koyan işgalciler telefondaki görüntüleri sildi. TRT Haber muhabirinin, müdahale esnasında gazeteci olduklarını belirtmesine rağmen telefonuna zorla el koyan işgal askerleri telefondaki görüntüleri sildi.
İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırarak yayın yapmasına izin vermedi. İşgalcilerin Türk gazetecileri hedef almasına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ
"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz. Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır.
İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
- Olimpiyat açılış töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Paris 2024 Olimpiyat oyunları kaç gün sürecek?
- iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...
- Evinizin temizlik kokusu tüm mahalleyi saracak! İşte komşunuzu kıskançlıktan çatlatacak yöntem
- Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay
- 2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik hesaplama; O tarihten itibaren...
- Galatasaray'dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor
- ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...
- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı | 2024 KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?
- DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?
- YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının tarihi belli oldu mu?