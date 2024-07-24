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SON DAKİKA! Nepal'de yolcu uçağı düştü

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:40 Güncelleme: 24.07.2024 09:41
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SON DAKİKA! Nepal’de yolcu uçağı düştü

Son dakika haberine göre Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya gitmekte olan Saurya Havayolları uçağı Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü.

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