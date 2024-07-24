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Gazze'de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:34
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Gazze’de katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti

Katil İsrail, Gazze'de güvenli alan bırakmadı. Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda bir günde 89 Filistinliyi katleden İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği El-Mevasi'ye de saldırdı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katledilen Filistinli sayısı 39 bini geçti.

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