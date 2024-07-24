Katil Netanyahu'ya ABD'de büyük şok! Kaldığı otele fotoğrafını yansıttılar: Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresine hitap etmek için Washington'a gitti. Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Netanyahu'nun kaldığı otelin önünde toplanan göstericiler binaya "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." yazısını yansıttı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek üzere geldiği Washington'da kaldığı otele lazerle "Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın" yazısı yansıtıldı.
ABD KONGRESİNE HİTAP EDECEK
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı. Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.
"ARANIYOR! SAVAŞ SUÇLUSU NETANYAHU'YU TUTUKLAYIN"
Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın." çağrısında bulundu. Netanyahu, bugün Kongreye hitap edecek.
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