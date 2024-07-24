Katil Netanyahu’ya ABD’de büyük şok! Kaldığı otele fotoğrafını yansıttılar: Savaş suçlusu Netanyahu’yu tutuklayın

Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otel

ABD KONGRESİNE HİTAP EDECEK

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı. Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı.