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Nijerya'dan Meta'ya 220 milyon dolar ceza!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.07.2024 06:19
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Nijerya’dan Meta’ya 220 milyon dolar ceza!

Nijerya hükümetinin, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza verdiği bildirildi.

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