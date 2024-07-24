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Tulkerim kentine baskın düzenleyen katil İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.07.2024 06:17
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Tulkerim kentine baskın düzenleyen katil İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

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