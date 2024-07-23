Eski ABD Başkanı Trump, işgalci Netanyahu’yla görüşecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin, Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı. Görüşmenin önce 25 Temmuz'da olacağını kaydeden Trump, daha sonra "Netanyahu'nun isteğiyle görüşmenin 26 Temmuz'a alındığını" açıkladı.

"ANLAŞMALAR YİNE OLACAK"

Netanyahu'yu, 26 Temmuz Cuma günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Donald Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.