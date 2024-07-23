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Eski ABD Başkanı Trump, işgalci Netanyahu'yla görüşecek

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.07.2024 23:09
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Eski ABD Başkanı Trump, işgalci Netanyahu’yla görüşecek

Eski ABD Başkanı adayı Donald Trump, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla cuma günü Florida'da bir araya gelecek. Trump, görüşmenin aslında 25 Temmuz'da olacağını ancak katil Netanyahu'nun isteği üzerine 26 Temmuz'a alındığını da ekledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin, Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı. Görüşmenin önce 25 Temmuz'da olacağını kaydeden Trump, daha sonra "Netanyahu'nun isteğiyle görüşmenin 26 Temmuz'a alındığını" açıkladı.

"ANLAŞMALAR YİNE OLACAK"

Netanyahu'yu, 26 Temmuz Cuma günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Donald Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Trump, 26 Temmuz'da Netanyahu'yla bir araya gelecek.Eski ABD Başkanı Trump, 26 Temmuz'da Netanyahu'yla bir araya gelecek.

Donald Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin, savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

"HARRİS DURDURAMAZ"

Milyonlarca insanın öldüğünü dile getiren Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz." ifadesini kullandı.

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