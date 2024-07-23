Yolsuzlukla suçlanan Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Menendez istifa etti!
2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını isteyen ABD'li Senatör Bob Menendez, rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Çok sayıda Demokrat tarafından yapılan istifa çağrıları sonrası Türkiye karşıtı Menendez, istifa etti.
Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Menendez, aralarında rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan suçlu bulunmuştu.
ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, 16 suçtan 16 Temmuz'da jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından istifa etti. Menendez'in istifa mektubu Senato kürsüsünde yüksek sesle okundu.
İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELMİŞTİ
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve New Jersey'in diğer Senatörü Cory Booker'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Demokrat, Menendez'i istifaya çağırmıştı.
RÜŞVET OLARAK LÜKS ARAÇ ALDI
ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, "siyasi nüfuzunu" New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti.
EVİNDEN 500 BİN DOLAR VE KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI!
Menendez'in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden ayrılma kararı almıştı.
TÜRKİYE KARŞITI VE SÖZDE 'ERMENİ SOYKIRIMI' DESTEKÇİSİ
2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez'in ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- T.C. kimlik numarasını böyle ezberleyenler üstün zekaya sahip! Tıkla yeteneğini öğren
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
- Vantilatörü klimaya çeviren masrafsız yöntem; Performansı 5 kat artacak
- Beşiktaş yıldız fabrikasına döndü! Avrupa devleri o isim için sıraya girdi
- Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklenti ne yönde? TCMB PPK temmuz toplantısı...
- Fenerbahçe’de ayrılık fırtınası: 8 ismin vadesi doldu! Mourinho son noktayı koydu
- Lise kayıt tarihleri 2024-2025 | Lise kayıtları ne zaman, başladı mı? İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu, Fen Lisesi...
- En düşük emekli maaşına yeni oran geldi! Ankette %42.95 oluştu: 12.500, 13.250, 15.850 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya ocakta...
- LGS 2. tercih TARİHLERİ 2024 | Lise ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak?
- Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...