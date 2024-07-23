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Yolsuzlukla suçlanan Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Menendez istifa etti!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.07.2024 23:38
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Yolsuzlukla suçlanan Türkiye karşıtı ABD’li Senatör Menendez istifa etti!

2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını isteyen ABD'li Senatör Bob Menendez, rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Çok sayıda Demokrat tarafından yapılan istifa çağrıları sonrası Türkiye karşıtı Menendez, istifa etti.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Menendez, aralarında rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan suçlu bulunmuştu.

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, 16 suçtan 16 Temmuz'da jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından istifa etti. Menendez'in istifa mektubu Senato kürsüsünde yüksek sesle okundu.

Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti.Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELMİŞTİ

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve New Jersey'in diğer Senatörü Cory Booker'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Demokrat, Menendez'i istifaya çağırmıştı.

Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa ettiRüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

RÜŞVET OLARAK LÜKS ARAÇ ALDI

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, "siyasi nüfuzunu" New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti.

Menendez'in evinde binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştu.Menendez'in evinde binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştu.

EVİNDEN 500 BİN DOLAR VE KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKTI!

Menendez'in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden ayrılma kararı almıştı.

Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa ettiRüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

TÜRKİYE KARŞITI VE SÖZDE 'ERMENİ SOYKIRIMI' DESTEKÇİSİ

2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez'in ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.

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