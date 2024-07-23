Yolsuzlukla suçlanan Türkiye karşıtı ABD’li Senatör Menendez istifa etti!

Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

TÜRKİYE KARŞITI VE SÖZDE 'ERMENİ SOYKIRIMI' DESTEKÇİSİ

2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez'in ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.