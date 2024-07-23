Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya’ya geçmiş olsun mesajı

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 229'a yükseldiği bildirildi.

ETİYOPYA'DA TOPRAK KAYMASI

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 229'a yükseldiği belirtildi. Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti. Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.