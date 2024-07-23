Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya geçmiş olsun mesajı
Dışişleri Bakanlığı tarafından Etiyopya'da yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yayımlanan mesajda "Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 229'a yükseldi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafındna bir taziye mesajı yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Etiyopya'da yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
ETİYOPYA'DA TOPRAK KAYMASI
Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 229'a yükseldiği belirtildi. Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.
Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti. Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
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