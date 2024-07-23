Dışişleri'nden Filistin birliğine destek! 'Memnuniyet duyuyoruz'
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyduklarını belirterek Filistinliler arası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarının takdirle karşılandığı bildirildi.
Filistinli siyasi oluşumların Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmelerine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı bu toplantıdan ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.
ÇİN'İN KATKILARI TAKDİRLE KARŞILANDI
Bakanlık, Filistinli siyasi oluşumların Pekin Toplantısı'nda kabul ettikleri bildiri hakkında yazılı açıklama yaptı.
Çin'in daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Filistinliler arası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
ÇİN'DE İMZALANAN VE HAMAS'IN DA BULUNDUĞU PEKİN DİYALOĞU BİLDİRİSİ
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirmişti.
Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.
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