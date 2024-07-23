Yunanistan'da gündem Türkiye! Mavi Vatan'daki 5 savaş gemisini manşetten verdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamaları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye gitmiş, burada yaptığı açıklamada, Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ve Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis verdikleri röportajlarda hadsiz ifadelerle Türkiye'yi hedef aldılar. Bu gelişmelerin ardından Yunan basını yine Türkiye'yi manşete taşıdı. Kathimerini gazetesi, Kerpe ile Çoban adaları dışında Türk savaş gemilerinin görüldüğünü okuyucularına duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmış, burada önemli açıklamalarda bulunmuştu.
"GEREKİRSE DENİZ ÜSSÜ VE DENİZ YAPILARINI KUZEYDE YAPARIZ"
Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta deniz üssü kurma girişimi hakkında "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var" ifadelerini kullanmıştı.
YUNAN BAKANLARDAN SKANDAL AÇIKLAMALAR
Bu gelişmelerin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Open TV'ye verdikleri röportajlarda Türkiye'yi hedef alıp tehditler savurmuştu.
Kıbrıs'taki Türk ordusu için skandal bir şekilde 'işgalci' ifadesini kullanan Dendias, "Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu'nun yarım asırdır Kıbrıs'ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz" dedi.
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis ise hazımsızlıkta boyut atlayarak, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" cümlesini kurdu, Türkiye'nin havacılıkta 'sıfır' olduğunu iddia etti.
YUNAN BASININDA GÜNDEM TÜRKİYE: 5 TÜRK SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDE
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunan basını bir kez daha Türkiye'yi manşete taşıdı. Kathimerini gazetesi, Kerpe ile Çoban adaları dışında Türk savaş gemilerinin görüldüğünü sayfalarına taşıdı.
Gazetesi bugünkü manşetinde Türkiye'nin gerginliği artırdığını iddia ederek Kerpe ve Çoban Adası (Kasos ve Karpathos) arasındaki kıyı bölgesi sınırlarının hemen dışında kalan bir bölgeye son 24 saat içinde beş savaş gemisinin konuşlandırdığını yazdı.
İTALYAN BAYRAKLI GEMİ BÖLGEDE
Bölgede şu anda Girit ile Güney Kıbrıs arasında denizaltı kablosu döşenmesi için araştırma yapan İtalyan bayraklı gemi Ievoli Relume'nin de bulunuyor.
Kathimerini ayrıca, Türk savaş gemilerinin konumunun Yunan karasularının hemen dışında olduğunu kaydetti. Yani aslında haberdeki gerginlik tırmandırma iddiasının doğru olmadığını gemilerin konumunu yazarak da kendi kendisine onaylamış oldu.
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