Yunanistan’da gündem Türkiye! Mavi Vatan’daki 5 savaş gemisini manşetten verdiler

"GEREKİRSE DENİZ ÜSSÜ VE DENİZ YAPILARINI KUZEYDE YAPARIZ"

Ankara'nın iki devletli bir çözüm dışında herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta deniz üssü kurma girişimi hakkında "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var" ifadelerini kullanmıştı.