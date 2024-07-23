Donald Trump'a suikast girişiminin ardından ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti
ABD basını, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından istifa ettiğini iddia etti.
ABD basını, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'nin eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından istifa ettiğini iddia etti.
"TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ EN BÜYÜK OPERASYONEL BAŞARISIZLIĞIMIZ"
ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle, Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili soruları yanıtladı.
Cheatle, Trump'a suikast girişiminin kabul edilemez olduğunu ve bu konuda güvenlik tedbirleriyle ilgili yaşanan tüm sorunlardan dolayı kurumu adına tüm sorumluluğu aldığını vurguladı.
Trump'a suikast girişimini, "Gizli Servis'in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlığı" şeklinde tanımlayan Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için servis içinde gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti.
İKİ PARTİDEN DE KONGRE ÜYELERİ GİZLİ SERVİS YÖNETİCİSİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI
4 saatten fazla süren oturumda, her iki partiden Kongre üyeleri, Cheatle'i sorgulayarak, suikast girişiminin engellenememesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltti ve kendisine derhal istifa etme çağrısında bulunmuştu.
Cheatle, oturumda Konge üyelerinin detaylı sorularına "suikast girişimiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği" gerekçesiyle kaçamak cevaplar vermesi veya hiç cevap vermemesi üzerine sık sık suçlandı.
New York temsilcisi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, Cheatle'in net cevaplar vermesi için devam eden soruşturmanın sonuçlanması ve bunun da 60 günü bulabileceği açıklamasına tepki göstererek, "Bu çok uzun bir süre, Amerikan halkının bu kadar önemli bir olayda acil cevaplara ihtiyacı var. Çünkü sonuçları itibarıyla siyasi şiddet ulusal güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir konu." diye konuştu.
Colorado Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Lauren Boebert'in sorusu üzerine Cheatle, suikast girişiminden sonra Trump'ı arayarak direkt kendisinden özür dilediğini söyledi.
Kongre üyeleri, Cheatle'i suikast girişiminden sonra olay yerine bizzat giderek incelemelerde bulunmamakla, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve komplo teorileriyle ilgili olayın üzerinden 9 gün geçmesine rağmen basın toplantısı ile kamuoyuna hiçbir açıklamama yapmamakla eleştirdi.
Cheatle'nin verdiği cevaplardan "kesinlikle tatmin olmadıklarını" vurgulayan Kongre üyeleri, Gizli Servis yönetiminin yetenek ve liderliğine yönelik hiçbir güvenlerinin kalmadığını, Cheatle'ın "derhal istifa etmesi" veya "işten kovulması" gerektiğini dile getirdi.
Oturumun sonunda Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri James Comer ve Jamie Raskin, Gizli Servis direktörü Cheatle'in istifası çağrısında bulunan resmi bir mektup yayımlayacaklarını belirtti.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.
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