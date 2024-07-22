Trump’ın rakibi kim olacak? Biden ’Harris’ dedi ama... Ülke genelinde tüm gözler Demokrat Parti kongresinde...

4 BİN DELEGEDEN YARISINI ALMASI GEREKİYOR

Biden'ın kendi isteğiyle yarıştan çekilmesi üzerine, Kongreden önce yeni adayın belirlenememesi halinde Demokrat Parti tüzüğüne göre, partinin adayıyla ilgili nihai kararını verecek Kongrede delegelerin yeni isme oy vermeleri gerekiyor.

Biden'ın neredeyse tamamının desteğini kazandığı Demokrat Partili delegelerin çoğunluğunun oyunu kazanan kişi, Demokratların yeni adayı olacak. Yaklaşık 4 bin delegenin yarsından fazlasının oyunu alan kişi, partinin başkan adayı olmaya hak kazanabilecek.

Demokrat Partinin gelecek ay Chicago'daki parti kongresinde başkanlık için en güçlü adayı ABD Başkan Yardımcısı Harris olsa da bu isim konusunda sessizliklerini koruyan önde gelen Demokratlar var. Bu isimlerin başında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bulunuyor.

Harris dışında başkan adaylığı veya başkan yardımcısı adaylığı için adı geçen birçok Demokrat Partili isim bulunuyor.

BBC'nin haberine göre bu isimler arasında Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Pete Buttigieg, Josh Shapiro, JB Pritzker ve Joe Manchin öne çıkıyor.