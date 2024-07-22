İsrail’den Han Yunus’ta yeni katliam! Sivillerin çıkışına izin vermediler! Onlarca ölü ve yaralı var...

37 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabalara havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail'in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.

ACİL KAN GEREKİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.