İsrail'den Han Yunus'ta yeni katliam! Sivillerin çıkışına izin vermediler! Onlarca ölü ve yaralı var...
İsrail tahliye emri verilen bölgeden sivillerin çıkışına izin vermeyerek katliam yaptı. Katil İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 37 Filistinli hayatını kaybederken, 120'den fazla kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 30 Filistinli öldü.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 290 gündür devam eden saldırılarında Han Yunus'un çeşitli bölgelerinin hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.
37 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusunun, kentin doğusundaki köy ve kasabalara havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 37 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.
Ölen ve yaralanan Filistinliler, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında İsrail'in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görülüyor. Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere de İsrail güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildi.
ACİL KAN GEREKİYOR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yaptı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.
Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.
HAN YUNUS'TA CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı (hastaneye) getirildi." ifadelerini kullandı.
Sakr, "imkansızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirterek, ellerinde yeterli tıbbi malzemenin bulunmadığına dikkati çekti.
İsrail'in saldırısı sonucu can kaybının artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Sakr, "tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapma" çağrısında bulundu.
MEVASİ'YE "ZORUNLU GÖÇ"
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.
Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.
İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 38 bin 983 kişi öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.
Bakanlık, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.
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