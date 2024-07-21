Adaylıktan çekilen Biden’a istifa çağrıları! ’Başkanlığı da uygun değil’

ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

HARRİS'E SALVOLAR

Biden'ın adaylıktan çekilme kararının hemen ardından kendi yerine aday gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'i de eleştiren Johnson, "Biden yönetiminin feci politika başarısızlıklarının ortak sahibi olan Harris ile partinin geleceği artık daha iyi değil." ifadesini kullandı.