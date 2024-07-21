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Adaylıktan çekilen Biden'a istifa çağrıları! 'Başkanlığı da uygun değil'

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.07.2024 00:16 Güncelleme: 22.07.2024 01:05
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Adaylıktan çekilen Biden’a istifa çağrıları! ’Başkanlığı da uygun değil’

Kasım ayındaki seçimlerden çekildiğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden aday olmayacağını açıklamıştı. Yerine Kamala Harris'i aday gösteren Biden kendisine desteğini ifade etmişti. Donald Trump ise Biden'ın ülke tarihinin en kötü başkanı olduğunu duyurarak 'Harris'i yenmek daha kolay' demişti. Bu gelişmeler sonrası cumhuriyetçiler ve demoktarlardan Joe Biden'a istifa çağrıları yapıldı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson " aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir." diyerek istifa çağrısı yaptı. İşte detaylar...

Adaylığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıklayarak aday olmayacağını duyurdu. Biden ardından yerine Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRATLARDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Biden'ın, adaylıktan çekildiğini duyurması üzerine Cumhuriyetçiler "Biden, adaylığa uygun değilse, başkanlığa da değildir, istifa etmelidir." yönünde mesajlar vermeye başladı.

Biden'ın yarıştan çekilmesi üzerine Cumhuriyetçi ve Demokratlardan ilk tepkileri gelmeye başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

BIDEN'A İSTİFA ÇAĞRISI: DERHAL!

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Demokrat Partinin, adayını seçime 100 gün kala seçimlerden çıkardığını yazdı. Johnson, "Joe Biden, Başkanlığa aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir. Derhal görevinden istifa etmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurdu.

HARRİS'E SALVOLAR

Biden'ın adaylıktan çekilme kararının hemen ardından kendi yerine aday gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'i de eleştiren Johnson, "Biden yönetiminin feci politika başarısızlıklarının ortak sahibi olan Harris ile partinin geleceği artık daha iyi değil." ifadesini kullandı.

Kamala Harris ʺAdaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyimʺ dedi.Kamala Harris ʺAdaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyimʺ dedi.

'14 MİLYONUN TERCİHİNİ ÇÖPE ATTILAR'

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Steve Scalise de Biden'ın adaylıktan çekilmesi hakkında Demokrat Parti üst yönetimini eleştirdi. Scalise, X hesabından, "Demokrat parti patronları kendi seçmenlerine kesinlikle saygı duymadıklarını kanıtladılar. Başkalarına demokrasi hakkında ders verdikten sonra, kendi seçmenlerinin 14 milyonunun birincil tercihini çöpe atarak Joe Biden'ı listeden çıkardılar." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık adaylığından çekildiğini duyurdu.ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık adaylığından çekildiğini duyurdu.

Florida'nın Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott da X hesabından Johnson'ın çağrısına katılarak "Joe Biden yeniden aday olamazsa, önümüzdeki altı ay boyunca başkanlık görevini sürdüremeyecek ve bugün istifa etmesi gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Joe Biden adaylıktan çekildiJoe Biden adaylıktan çekildi

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