İşgalciler bu kez dükkanlara göz dikti! 2 iş yerini yıktılar

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Beyt Hanina kasabasına baskın düzenleyerek bir dükkan ile bir araç galerisini yıktı ve buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri yerle bir etti.

İŞGALCİLER TOPRAKLARI EZİP GEÇİYOR

İş yerlerinin neden yıkıldığına ilişkin açıklama yapılmadı ancak İsrail genellikle ruhsatsız oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini yıkıyor.