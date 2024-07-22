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İşgalciler bu kez dükkanlara göz dikti! 2 iş yerini yıktılar

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.07.2024 01:03 Güncelleme: 22.07.2024 01:04
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İşgalciler bu kez dükkanlara göz dikti! 2 iş yerini yıktılar

Gazze'de katliamlarını sürdüren işgal ordusu Beyt Hanina kasabasına baskın düzenledi. Katil ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki bu kasabada 2 iş yerini yıktı ve buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri yerle bir etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail güçleri, Beyt Hanina kasabasına baskın düzenleyerek bir dükkan ile bir araç galerisini yıktı ve buldozerlerle Filistinlilere ait arazileri yerle bir etti.

İŞGALCİLER TOPRAKLARI EZİP GEÇİYOR

İş yerlerinin neden yıkıldığına ilişkin açıklama yapılmadı ancak İsrail genellikle ruhsatsız oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini yıkıyor.

İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 iş yerini yıktı.İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'te Filistinlilere ait 2 iş yerini yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 318 iş yerinin yıkıldığı, 85'i Kudüs'te olmak üzere 359'una yıkım ihtarı yapıldığı kaydedildi.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi Filistinlilere inşaat izni vermeyi reddediyor ve onların ev ve iş yerlerini yıkıyor.

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