İsrail’in başkenti Tel Aviv’de kırmızı alarm! İHA saldırısı sonrası ölü ve yaralılar var! Saldırıyı kimin düzenlediği belli oldu...

Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...

"TEHDİT OLARAK ALGILAMADI"

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'e düzenlenen ve bir kişinin öldüğü İHA saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladı.

Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiği kaydedildi.

Saldırıda kullanılan hava unsurunun "uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı" belirtildi.