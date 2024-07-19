19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de kırmızı alarm! İHA saldırısı sonrası ölü ve yaralılar var! Saldırıyı kimin düzenlediği belli oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 09:22 Güncelleme: 19.07.2024 09:34
ABONE OL
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de kırmızı alarm! İHA saldırısı sonrası ölü ve yaralılar var! Saldırıyı kimin düzenlediği belli oldu...

Gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli bir patlama yaşandı. İsrail tarafından yapılan açıklamada saldırının havadan gerçekleştiği kaydedilirken uyarı sirenlerinin çalmadığı kaydedildi. Açıklamada saldırı sonrasında ölü ve yaralıların olduğu da kaydedildi. İşte detaylar...

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE YAKIN NOKTADA PATLAMA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...

SALDIRIDA 1 ÖLÜ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...

UYARI SİRENLERİ ÇALMADI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı ve güvenlik birimlerinin bölgede çalıştığı belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdığı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...

İRAN DESTEKLİ HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İsrail basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi. Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğu insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...Saldırı sonrası Tel Aviv'den bir kare...

"TEHDİT OLARAK ALGILAMADI"

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'e düzenlenen ve bir kişinin öldüğü İHA saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladı.

Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiği kaydedildi.

Saldırıda kullanılan hava unsurunun "uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı" belirtildi.

Gazze’deki katliamlarda kan donduran detay!Gazze’deki katliamlarda kan donduran detay!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör