Donald Trump suikast girişimi sonrasında ilk kez konuştu: Rusya benim dönemimde kıpırdayamayacak
ABD başkan adayı Donald Trump kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimi sonrası Milwaukee eyaletinde açıklamalarda bulundu. Trump tüm enerjisini ulusu için harcayacağına yönelik söz verirken cadı avına son vereceğini vurguladı. Suikast girişimi anlarını da anlatan Trump "Korkunç bir akşamdı. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Rusya'nın kendi döneminde kıpırdayamacağının altını çizerken 3..Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
Eski ABD başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, ABD'nin Milwaukee eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresinin kapanış toplantısında açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ADAYI OLMAYI KABUL ETTİ
Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.
"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.
Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
KORKUNÇ BİR AKŞAMDI
Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.
"HER YER KANLA DOLUYDU"
Suikast anını da anlatan Trump, "Güzel bir gündü. Müzik oldukça yüksekti ve sahneye çıktım. Herkes bana tezahürat ediyordu ve benim arkamda ve sağımda büyük bir ekran vardı. Ekrandaki grafiği görmek için sağıma döndüm. çok yüksek bir ses duydum, bir şeyin bana vurduğunu duydum. Sağ elimi kulağıma götürdüm, her taraf kanla doluydu. Saldırı altında olduğumuzu anladım ve yere çömeldim. Cesur gizli servis elemanları sahneye koştular. Büyük bir risk alıp üstüme atladılar. Kafamı çevirmeseydim, suikastçı hedefini başarıyla vurmuş olacaktı ve ben bugün burada olamayacaktım." ifadelerini kullandı.
"DEMOKRAT PARTİ, SİYASİ RAKİPLERİNİ DEMOKRASİ DÜŞMANI OLARAK ETİKETLEMEYİ BIRAKMALIDIR"
Trump, konuşmasında son zamanlarda ülkedeki siyasi kutuplaşmanın arttığını işaret ederek, muhalefetin hukuken suçlanmaması veya siyasi anlaşmazlığın şeytanlaştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu ruhla Demokrat Parti, adalet sistemini silahlandırmayı ve siyasi rakiplerini demokrasi düşmanı olarak etiketlemeyi derhal bırakmalıdır." dedi.
"Bu gece, tüm ulus için, her vatandaşa bir vizyon ortaya koymak için buradayım" diyen Trump, kasımda yapılacak seçimlerin "ülke tarihinin en önemli seçimi" olacağını savunarak, Biden yönetimine yüklendi.
"ENFLASYON KRİZİ SONA ERECEK"
Mevcut iktidarın ekonomi, enerji, düzensiz göçmen sorunu, dış politikadaki problemleri çözemeyeceğini savunan Trump, "Bu gece Amerika'nın büyük halkına şu sözü veriyorum: Yıkıcı enflasyon krizini sona erdireceğim, faiz oranlarını ve enerji maliyetini derhal düşüreceğim. Sondaj yapacağız bebeğim, sondaj" diye konuştu.
"RUSYA BENİM DÖNEMİMDE KIPIRDAYAMAZ"
Trump, iktidara geldiğinde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğini söyleyerek, "Ben başkan olsaydım bunların hiç biri zaten asla olmazdı. Rusya benim dönemimde kıpırdayamaz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasının sonunda Trump, "Sadece birkaç gün önce sizinle olan yolculuğum neredeyse sona eriyordu. Ama bu gece yine buradayız, hep birlikte toplanmış, geleceği konuşuyoruz" sözlerine yer vererek, katılımcılardan tekrar başkan seçilmek için destek istedi.
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