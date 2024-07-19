Donald Trump suikast girişimi sonrasında ilk kez konuştu: Rusya benim dönemimde kıpırdayamayacak

Donald Trump'a suikast girişimini anından bir kare...

"ENFLASYON KRİZİ SONA ERECEK"

Mevcut iktidarın ekonomi, enerji, düzensiz göçmen sorunu, dış politikadaki problemleri çözemeyeceğini savunan Trump, "Bu gece Amerika'nın büyük halkına şu sözü veriyorum: Yıkıcı enflasyon krizini sona erdireceğim, faiz oranlarını ve enerji maliyetini derhal düşüreceğim. Sondaj yapacağız bebeğim, sondaj" diye konuştu.

"RUSYA BENİM DÖNEMİMDE KIPIRDAYAMAZ"

Trump, iktidara geldiğinde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğini söyleyerek, "Ben başkan olsaydım bunların hiç biri zaten asla olmazdı. Rusya benim dönemimde kıpırdayamaz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasının sonunda Trump, "Sadece birkaç gün önce sizinle olan yolculuğum neredeyse sona eriyordu. Ama bu gece yine buradayız, hep birlikte toplanmış, geleceği konuşuyoruz" sözlerine yer vererek, katılımcılardan tekrar başkan seçilmek için destek istedi.