Gazze'deki katliamlarda kan donduran detay! İz bırakmadan yok ediyor
7 Ekim'den bu yana işgal saldırıları altında olan Gazze'de katliam tüm hızıyla devam ederken katil İsrail hukuk dinlemeden yasaklı silah kullanımını sürdürüyor. 38 bini aşkın insanın katledildiği saldırılarda korkunç silahlar kullanıldığı bir kez daha ortaya çıktı. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" neden olduğunu belirterek bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyledi.
Yalnızca yasalı silah değil, işgalcilerin kullandığı silahlar iz bırakmadan cesetleri yok edecek özelliğe sahip. Konuya ilişkin açıklama yapan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" yol açtığını belirtti.
TUHAF SİLAHLAR KULLANILIYOR
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kişiler üzerinde tuhaf ve çok sayıda yaranın yanı sıra şekil bozukluklarına neden olan silahlar kullanıyor." ifadelerine yer verildi.
İZ BIRAKMADAN YOK EDİYOR
Söz konusu silahların yok edici etkisine dair "Bomba ve füzelerin etkisiyle ekiplerimiz bulamadığı için yüzlerce şehidimizin naaşı hâlâ kayıp. Bu bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyleyebiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırıların ayrıca birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona neden olduğu da vurgulandı.
ÖLÜ SAYISI 39 BİNE YAKLAŞTI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.
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