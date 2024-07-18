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Gazze'deki katliamlarda kan donduran detay! İz bırakmadan yok ediyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.07.2024 23:56 Güncelleme: 19.07.2024 00:28
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Gazze’deki katliamlarda kan donduran detay! İz bırakmadan yok ediyor

7 Ekim'den bu yana işgal saldırıları altında olan Gazze'de katliam tüm hızıyla devam ederken katil İsrail hukuk dinlemeden yasaklı silah kullanımını sürdürüyor. 38 bini aşkın insanın katledildiği saldırılarda korkunç silahlar kullanıldığı bir kez daha ortaya çıktı. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" neden olduğunu belirterek bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyledi.

Masumların katledildiği Gazze'de işgalciler saldırılarını sürdürüyor. Her geçen daha da şiddetlenen katliamlarda ölü sayısı 39 bine yaklaştı. Hukuk dinlemeyen işgal ülkesi İsrail yasaklı silah kullanımını da sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ yol açtığını belirtti. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ yol açtığını belirtti.

Yalnızca yasalı silah değil, işgalcilerin kullandığı silahlar iz bırakmadan cesetleri yok edecek özelliğe sahip. Konuya ilişkin açıklama yapan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" yol açtığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ yol açtığını belirtti. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ yol açtığını belirtti.

TUHAF SİLAHLAR KULLANILIYOR

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında kişiler üzerinde tuhaf ve çok sayıda yaranın yanı sıra şekil bozukluklarına neden olan silahlar kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ neden oluyor.Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ neden oluyor.

İZ BIRAKMADAN YOK EDİYOR

Söz konusu silahların yok edici etkisine dair "Bomba ve füzelerin etkisiyle ekiplerimiz bulamadığı için yüzlerce şehidimizin naaşı hâlâ kayıp. Bu bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyleyebiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırıların ayrıca birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona neden olduğu da vurgulandı.

Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ neden oluyor.Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ neden oluyor.

ÖLÜ SAYISI 39 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ neden oluyor.Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ neden oluyor.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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