Gazze’deki katliamlarda kan donduran detay! İz bırakmadan yok ediyor

Gazze Sivil Savunma Birimine göre İsrail silahları ʺtuhaf yaralara ve şekil bozukluklarınaʺ neden oluyor.

İZ BIRAKMADAN YOK EDİYOR

Söz konusu silahların yok edici etkisine dair "Bomba ve füzelerin etkisiyle ekiplerimiz bulamadığı için yüzlerce şehidimizin naaşı hâlâ kayıp. Bu bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyleyebiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırıların ayrıca birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona neden olduğu da vurgulandı.