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İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 06:34
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İngiltere kentinde sokaklar savaş alanına döndü

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi.

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