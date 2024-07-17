Trump'a suikast sonrası gizli görüşme internete sızdı! ABD Gizli Servisi'nden "perdeleme" girişimi mi? Trump İran'ın hedefinde miydi?

TRUMP CEPHESİ SESSİZ KALDI

ABD Gizli Servisi'nin sözcülerinden Anthony Guglielmi, hem gizli servisin hem de diğer istihbarat örgütlerinin "yeni potansiyel tehditlerle ilgili sürekli olarak bilgi aldığı ve gerekli adımların atıldığını" söyledi.

Guglielmi, "Gizli Servis'in tehditleri ciddiye aldığı ve buna uygun hareket ettiği dışında, spesifik bir tehditle ilgili yorum yapamayacaklarını" da ekledi.

Trump kampanyasından yapılan açıklamada da güvenlik konularında yorum yapılmayacağı dile getirildi.