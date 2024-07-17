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Elon Musk'tan Donald Trump'ın seçim kampanyasına servet!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 11:34
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Elon Musk’tan Donald Trump’ın seçim kampanyasına servet!

Dünyanın en zenginleri arasında bulunan ve Tesla, SpaceX, X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylık sürecini desteklemek için kesenin ağzını açtı. Musk'ın Trump için 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

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