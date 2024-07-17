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Donald Trump'a 2. suikast girişimi mi? Cumhuriyetçiler kongresinde panik anlar | Polis 1 kişiyi öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.07.2024 01:08 Güncelleme: 17.07.2024 01:08
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Donald Trump’a 2. suikast girişimi mi? Cumhuriyetçiler kongresinde panik anlar | Polis 1 kişiyi öldürdü

Eski ABD başkanı Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde suikast girişimin dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Trump'a yönelik suikast girişimi hala konuşulmaya devam ederken ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında panik dolu anlar yaşandı. ABD polisi 1 kişiyi vurarak öldürdü. İşte detaylar...

Eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından olayın şoku henüz atlatılmamışken yeni bir gelişme daha yaşandı.

ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü.

ŞÜPHELİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

BIÇAKLARI POLİSE SAVURDU

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi. Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

PERŞEMBE GÜNÜ KONUŞMASI BEKLENİYOR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı. Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

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